Чечня стала самым безопасным регионом России

Самый низкий уровень преступности в России в 2025 году был зафиксирован в Чеченской Республике, следует из статистических данных МВД РФ.

За прошлый год в Чечне зафиксировали всего 16 преступлений на 10 тысяч жителей при общероссийском уровне 121 преступление на 10 тысяч человек, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику.

Второе и третье место рейтинга заняли Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч жителей) и Дагестан (42 преступления на 10 тысяч жителей).

В Чечне, Ингушетии и Дагестане также было зарегистрировано наименьшее число тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в Чечне зафиксировано всего пять тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, что более чем в восемь раз ниже общероссийского уровня.

Регионами с самым высоким уровнем преступности являются Карелия, Забайкальский край и Алтай. Больше всего тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано в Камчатском крае, Забайкальском крае и Магаданской области.

В целом по России в 2025 году зарегистрировано 1,77 миллиона преступлений — на 7,3% меньше, чем годом ранее. Однако при общем снижении числа правонарушений тяжкие и особо тяжкие преступления в стране продолжили расти, достигнув 627,9 тысячи случаев.