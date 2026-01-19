НАВЕРХ
Минобороны подготовит резервистов для отражения атак ВСУ

Sibnet.ru
Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Резервистов обучат защите критической инфраструктуры России, соответствующие сборы проходят на полигоне Южного военного округа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Продолжаются специальные сборы по подготовке резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубине территории России», — говорится в сообщении ведомства.

Личный состав обучается противодействовать беспилотникам условного противника, а также другим возможным угрозам. Условия занятий максимально приближены к реальным, отметило Минобороны.

Сначала граждане проходят одиночную подготовку, а затем отрабатывают действия в составе групп под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт. Каждый участник сборов обязан уверенно владеть автоматом, оказывать медицинскую помощь и поддерживать связь.

При этом граждане, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в спецоперации. Резервисты выполняют поставленные задачи только на территории своего региона.

Президент Владимир Путин в конце декабря 2025 года подписал указ, предусматривающий введение специальных сборов для резервистов. Путин также поручил определить перечень критически важных объектов, которые будут охранять резервисты.

Минобороны подготовит резервистов для отражения атак ВСУ
