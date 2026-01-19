Минобороны подготовит резервистов для отражения атак ВСУ

Резервистов обучат защите критической инфраструктуры России, соответствующие сборы проходят на полигоне Южного военного округа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Продолжаются специальные сборы по подготовке резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубине территории России», — говорится в сообщении ведомства.

Личный состав обучается противодействовать беспилотникам условного противника, а также другим возможным угрозам. Условия занятий максимально приближены к реальным, отметило Минобороны.

Сначала граждане проходят одиночную подготовку, а затем отрабатывают действия в составе групп под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт. Каждый участник сборов обязан уверенно владеть автоматом, оказывать медицинскую помощь и поддерживать связь.

При этом граждане, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в спецоперации. Резервисты выполняют поставленные задачи только на территории своего региона.

Президент Владимир Путин в конце декабря 2025 года подписал указ, предусматривающий введение специальных сборов для резервистов. Путин также поручил определить перечень критически важных объектов, которые будут охранять резервисты.