Путин окунулся в купель на Крещение

РИА Новости
Президент Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин принял участие в традиционных крещенских купаниях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, окунался», — цитирует Пескова РИА Новости.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Крещение для президента, как и для всех православных, является большим праздником, подчеркнув при этом, что крещенский обряд носит характер таинства и остается личным, персональным выбором каждого.

Крещение Господне в Русской православной церкви встречают 19 января. Праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в освященных прорубях. Верующие также набирают крещенскую воду — он считается святыней, которая помогает при болезни.

Ранее стало известно, что в прорубь на Крещение также окунулся президент Белоруссии Александр Лукашенко. На опубликованном видео Лукашенко зашел в купель под присмотром своего питомца — шпица Умки.

Путин окунулся в купель на Крещение
