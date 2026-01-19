НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Конфликт вокруг Гренландии сочли катастрофой для Украины

Гренландия
Фото: patano / CC BY-SA 3.0

Отсутствие жесткой реакции Евросоюза на насильственное присоединение Гренландии к США послало бы катастрофический сигнал о приверженности ЕС Украине, считает политический обозреватель The Guardian Дженнифер Ранкин.

Гренландия хоть и вышла из Европейского сообщества в 1985 году, она остается автономной территорией Дании, которая, в свою очередь, является членом Евросоюза. Молчаливое согласие на покупку острова Соединенными Штатами нанесло бы колоссальный ущерб репутации ЕС, заявил Ранкин.

Гренландия или Куба : где новая цель Трампа

По его словам, стратегия Европы по лести и умиротворению президента США Дональда Трампа провалилась. Если Евросоюз не может защитить интересы Дании (своего полноправного члена) то, что говорить об Украине, отметил обозреватель.

Заявление Трампа том, что восемь европейских стран, поддержавших Гренландию, столкнутся с пошлинами, если не будет достигнуто соглашение о продаже территории США, стало еще одним ударом по трансатлантическому альянсу, «высмеивающим представление о том, что США являются союзниками Европы», заключил Ранкин.

Обсуждение (2)
Топ комментариев

HAAN27

Думаю специально для Адика нужно придумать медаль медалей, что бы их все не носить. Например медаль за...

Egorka72

На Запорожъе кадыровых и не видели....., они больше по Дубаям.....К статии когда Зеленского поймает этот...

physx

А чё там до сих пор нет европейских благ, пенсий, пособий?

Николай 1983

Если кто-то требует уплаты долгов с потомков царских отпрысков, которые живут на Западе, то пусть они...