Конфликт вокруг Гренландии сочли катастрофой для Украины

Отсутствие жесткой реакции Евросоюза на насильственное присоединение Гренландии к США послало бы катастрофический сигнал о приверженности ЕС Украине, считает политический обозреватель The Guardian Дженнифер Ранкин.

Гренландия хоть и вышла из Европейского сообщества в 1985 году, она остается автономной территорией Дании, которая, в свою очередь, является членом Евросоюза. Молчаливое согласие на покупку острова Соединенными Штатами нанесло бы колоссальный ущерб репутации ЕС, заявил Ранкин.

По его словам, стратегия Европы по лести и умиротворению президента США Дональда Трампа провалилась. Если Евросоюз не может защитить интересы Дании (своего полноправного члена) то, что говорить об Украине, отметил обозреватель.

Заявление Трампа том, что восемь европейских стран, поддержавших Гренландию, столкнутся с пошлинами, если не будет достигнуто соглашение о продаже территории США, стало еще одним ударом по трансатлантическому альянсу, «высмеивающим представление о том, что США являются союзниками Европы», заключил Ранкин.