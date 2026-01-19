Роддом с девятью умершими младенцами закрыли на три месяца

Роддом №1 в Новокузнецке, где на новогодних каникулах умерли девять младенцев, закрыт на 90 суток по решению суда, сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Роспотребнадзор выявил в здании «нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека». В роддоме разрешены ремонтные работы и устранение выявленных нарушений.

В роддоме №1 с 4 по 12 января скончались девять младенцев, родившихся с 1 декабря 2025 года. По данным Минздрава Кузбасса, у всех детей была внутриутробная инфекция, они были недоношенными.

Следователи обвиняют главврача Новокузнецкой ГКБ №1 Виталия Хераскова в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек, он находится под домашним арестом. И.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии Алексея Эмиха подозревают в халатности, его мера пресечения — запрет определенных действий. Оба вину не признали.

Сейчас в Новокузнецке с населением в 500 тысяч жителей остался один роддом №2. В город везут сложные случаи со всего юга Кемеровской области.