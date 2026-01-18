НАВЕРХ
Можно ли пить святую крещенскую воду

Источник:
Sibnet.ru
Крест на крещенских купаниях
Фото: © Sibnet.ru

Один из главных атрибутов праздника Крещения — святая вода, символ очищения и духовной поддержки. Ее набирают в церкви, чтобы использовать в быту. Как использовать крещенскую воду?

Пить святую воду не только можно, но и нужно. По церковным советам ее следует принимать по одной ложке утром натощак обычно вместе с кусочком просфоры. Обязательно надо прочитать молитву.

В неограниченном количестве святую воду употребляют в особых случаях: при болезни, в момент скорби, уныния, искушения для утешения. Эту вод нельзя пить как простую, без памяти о Боге и без молитвенного настроя.

Молитва на принятие святой воды:

«Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь»

Также крещенской водой можно окропить дом, чтобы в нем был порядок и покой, любые предметы быта, машину, одежду и даже домашних животных.

Мыть полы святой водой нельзя, так как после уборки по ним будут ходить, а это расценивается, как попирание и осквернение святыни. Также не стоит мыть ей посуду и стирать в ней.

Церковь категорически запрещает использовать святую воду для магических обрядов, гаданий и заговоров.

Когда набирать святую воду на Крещение

