Когда набирать святую воду на Крещение

Sibnet.ru
Раздача святой воды у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске на Крещение
Некоторые верующие в Крещение окунаются в прорубь, но большая часть запасается святой водой. Считается, что освященная вода имеет благодатную силу и способна исцелять. Когда ее набирать?

Святую воду принято набирать 18 января в храмах после Великого вечернего богослужения, которое переходит в ночь на 19-е. В сам день Крещения Господня 19 января освящение происходит после праздничной Божественной литургии (обычно утром).

Воду, над которой совершен чин, называют Великой агиасмой (с греческого — святыня). Существует и Малая агиасма — это вода, которую освящают в церквях ежедневно, но она не является крещенской.

Святую воду раздают в церквях или около них. Там нужно помолиться и набрать воды, не толкаться, уступать друг другу. Необязательно набирать огромные емкости. Даже капля крещенской воды сообщает благодатные свойства обычной.

Есть убеждение, что в Крещение ровно в полночь особенной становится вся вода на планете, даже обычная водопроводная из-под крана. Но священники уточняют, что священной является только вода, над которой совершен чин в церкви, или вода из источника, над которой прочитана молитва.

