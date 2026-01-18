НАВЕРХ
«ЛизаАлерт» возобновит поиски семьи Усольцевых

ТАСС
Лиза Алерт
Фото: © Sibnet.ru

Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, которые пропали в горной местности Партизанского района Красноярского края в сентябре 2025 года, сообщила пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

«Когда потеплеет, сойдет снежный покров и станет более безопасно, мы вернемся к активному поиску семьи Усольцевых. Сейчас мы со службами работаем в консультативном формате», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Ранее появилась новая версия пропажи семьи Усольцевых. Она могла стать жертвой преступления, сообщил руководитель регионального управления СК РФ Алексей Еремин.

По его словам, данная версия отрабатывается следователями. Но при этом приоритетной все-таки остается версия несчастного случая, уточнил Еремин. Он предположил, что пропавшая семья, скорее всего, замерзла.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно исчезли 28 сентября в районе поселка Кутурчин, отправившись по туристическому маршруту в направлении урочища Буратинка.

