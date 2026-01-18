НАВЕРХ
Россия и Китай опередили мир в «атомном ренессансе»

Источник:
Nikkei Asia
Кольская АЭС
Фото: КольскаяАЭС

Китай и Россия укрепляют свои позиции на мировом рынке атомной энергетики, на их долю приходится 90% всех атомных электростанций, введенных в эксплуатацию в прошлом году, приводит Nikkei Asia мнение экспертов.

Специалисты говорят о ядерном ренессансе — возрождения интереса к ядерной энергетике в мире после долгого спада. И в этом тренде лидируют Россия и Китай.

Из 63 атомных электростанций (АЭС), которые в мире начали строить с 2016 года, китайские и российские электростанции составили более 90%. Единственные АЭС, построенные не Китаем или Россией — пять станций в Южной Корее и Великобритании.

Атомная энергетика в России составляет около 19-20% от общего объема производства электроэнергии. По данным «Росатома», на 2025 год установленная мощность российских АЭС составляет 28,5 ГВт.

