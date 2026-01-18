ЕС пригрозил Трампу санкциями за Гренландию

Евросоюз может прибегнуть к экономическим санкциям и угрозе ликвидации американских военных баз на своей территории, чтобы оказать давление на США в вопросе Гренландии, пишет The Economist со ссылкой на источники.

Президент Дональд Трамп накануне объявил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей об «окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал недопустимыми угрозы США ввести пошлины в отношении европейских стран из-за позиции по Гренландии. Европа ответит «единым и скоординированным образом» в случае введения тарифов. Речь идет о возможности введения в отношении США ответных пошлин.

Евросоюз может прибегнуть также к угрозе ликвидации американских военных баз на своей территории, без которых Вашингтону будет сложно проецировать свою военную мощь на Африку и Ближний Восток, рассказали источники.

Эксперты считают эти угрозы нереальными. Торговая война ляжет огромной нагрузкой на бюджеты стран Евросоюза. Ликвидация потребует от ЕС стремительного наращивания военных расходов.