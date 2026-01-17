НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Адам Кадыров получил медаль за охрану Запорожской АЭС

Адам Кадыров
Фото: © кадр из видео

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров, награжден медалью за охрану Запорожской АЭС, сообщил глава республики в своем телеграм-канале.

Кадыров-младший удостоен награды приказом концерна «Росэнергоатом» за весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции, уточнил Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер также опубликовал видео с совещания, которое Адам Кадыров провел с командирами силовых ведомств Чечни. Рамзан Кадыров не уточнил, когда состоялось указанное совещание и награждение.

Ранее в социальных сетях появилась информация об аварии в Грозном, в которой травмы якобы получил Адам Кадыров. После этого Кадырова-младшего якобы доставили самолетом в Москву. Власти Чечни сообщения о ДТП не комментировали.

Политика #Россия
