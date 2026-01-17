НАВЕРХ

Капитан «Сибири» вошел в элитный клуб снайперов

Капитан «Сибири» Сергей Широков
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Капитан «Сибири» Сергей Широков получил памятную медаль за 250 заброшенных шайб в Континентальной хоккейной лиге, сообщила пресс-служба КХЛ.

Широков стал седьмым членом символического клуба выдающихся статистических достижений в категории «снайперы». Не менее 250 шайб за карьеру в КХЛ забросили Сергей Мозякин, Найджел Доус, Данис Зарипов, Вадим Шипачев, Александр Радулов и Никита Гусев.

В текущем сезоне 39-летний Широков сыграл за «Сибирь» 37 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач. До «Сибири» хоккеист провел два сезона в «Автомобилисте».

Также он защищал цвета «Спартака», СКА, «Авангарда», ЦСКА. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Широков провел 913 матчей, в которых забил 250 голов и отдал 320 результативных передач.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
