«Сибирь» дома проиграла «Нефтехимику»

Новосибирская «Сибирь» на своем льду уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3.

Счет в поединке на 18-й минуте первого периода открыл форвард гостей Евгений Митякин. На 19-й минуте второго периода нападающий Андрей Белозеров удвоил преимущество нижнекамского клуба.

Белозеров в конце игры забил третью шайбу — для него она стала 23-й в регулярном чемпионате, игрок поднялся на вторую строчку в списке лучших снайперов сезона КХЛ. Хозяева в концовке третьего периода отыграли один гол — отличился Семен Кошелев.

«Сибирь» после встречи осталась на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, в активе новосибирцев 41 балл. В следующем матче команда 20 января сыграет в гостях с «Автомобилистом».