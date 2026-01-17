НАВЕРХ
Нью-Йорк воссоздали в Minecraft в натуральную величину. ВИДЕО

Sibnet.ru
Город Нью-Йорк воссоздали в игре Minecraft в натуральную величину, результатами проекта поделились авторы YouTube-канала MineFact.

Создание виртуальной копии огромного города стартовало еще пять лет назад, во время пандемии коронавируса. За это время энтузиасты создали более 50 тысяч зданий, расположенных на территории в 700 квадратных километров.

На сегодня воссозданы основные достопримечательности Нью-Йорка — в частности, Бруклинский мост, Всемирный торговый центр, Чайнатаун и многие другие популярные места. Однако работа еще не закончена, многие строения переделываются ради достоверности.

Проект — часть более крупной инициативы внутри Minecraft, который носит название Build the Earth. Цель фанатов — воссоздать в реальном масштабе крупнейшие города Земли, этим занимаются более 40 команд.

Игры #Онлайн-игры
