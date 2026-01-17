Названы сроки старта производства российского Starlink

Серийное производство терминала для широкополосного доступа в интернет «Зоркий» стартует в России в текущем году, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире «Первого канала».

«Зоркий» — российский аналог системы Starlink компании SpaceX. Кроме связи, аппараты предназначены для космической съемки и создания цифровых карт, по которым смогут передвигаться беспилотники.

Согласно планам ведомства, к 2027 году на орбите должна быть развернута группировка из более трехсот спутников. Глава Роскосмоса отметил, что система обеспечит интернетом территории, не охваченные наземными сетями.

«Роскосмос» также реализует проект по созданию национальной низкоорбитальной группировки широкополосной связи «Рассвет» компании «Бюро 1440». Эти спутники смогут раздавать интернет в любой точке Земли, включая самолеты и поезда.

Запуск коммерческого сервиса намечен на 2027 год, когда на орбите будет работать более 250 аппаратов. К 2035 году группировка может превысить 900 спутников. Общая стоимость проекта «Рассвет» оценивается примерно в полтриллиона рублей.