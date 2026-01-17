НАВЕРХ
Почему смартфон нужно регулярно дезинфицировать

Олеофобное покрытие смартфона
Фото: © Sibnet.ru

Мобильный телефон является для своего владельца одним из главных источников бактерий и вирусов, поэтому устройство необходимо регулярно дезинфицировать, такую рекомендацию опубликовал Роспотребнадзор.

Основная причина, почему на смартфоне скапливаются микробы, связана с тем, что устройство часто берется грязными руками. Некоторые даже берут телефоны с собой в туалет, где обитает множество бактерий.

Во время разговора тепло и влага от дыхания и кожи создают идеальную среду для размножения микроорганизмов. По оценкам экспертов, смартфоны примерно в десять раз грязнее, чем сиденье унитаза.

При этом многие пользователи боятся чистить гаджеты, опасаясь их повредить. Ведомство призвало регулярно обрабатывать смартфон антисептическими средствами после рабочего дня. Перед такой обработкой также стоит снять чехол, так как под ним скапливаются бактерии.

Чаще всего на поверхностях находят стафилококки, стрептококки, кишечную палочку, энтерококки, плесень и грибки. Для обработки устройства лучше всего использовать изопропиловый спирт.

