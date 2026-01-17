НАВЕРХ
Смертельный яд посчитали причиной зарождения жизни на Земле

Источник:
ACS Central Science
Планета Земля
Фото: © NASA

Смертельно опасное для человека вещество оказалось ключевым элементом зарождения жизни на Земле, выяснили американские ученые. Работа исследователей опубликована журналом ACS Central Science.

Эксперименты показали, что химические процессы, необходимые для появления первых живых систем, запускал цианистый водород — широко распространенный во Вселенной яд. Данное соединение при взаимодействии с водой способно участвовать в образовании аминокислот.

Ученые изучали поведение кристаллов цианистого водорода при экстремально низких температурах — условиях, характерных для ранней Земли и ледяных тел Солнечной системы. Выяснилось, что вещество может переходить в родственное соединение — изоцианид водорода.

Переход делает поверхность кристаллов льда химически более активной, что повышает вероятность появления более сложных молекул. Именно такие соединения считаются строительными блоками для будущих молекул, связанных с биологией.

Полученные результаты также открывают новые возможности для изучения ледяных миров за пределами Солнечной системы. Возможно, что благодаря цианистому водороду они способны поддерживать процессы, ведущие к возникновению жизни.

