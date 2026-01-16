Древняя черная дыра внезапно «пробудилась». ФОТО

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики J1007+3540 после 100 миллионов лет затишья внезапно «пробудилась» и возобновила выбросы джетов.

Пробуждение древнего гиганта зафиксировали с помощью высокочувствительных радиоинтерферометров LOFAR в Нидерландах и uGMRT в Индии, отмечается в статье исследователей, опубликованной Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

На полученных изображениях хорошо заметен яркий внутренний джет, который астрономы считают признаком недавнего пробуждения черной дыры. Вокруг него старая и потускневшая плазма, которая осталась от прежних выбросов.

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики J1007+3540 Фото: © LOFAR/Pan-STARRS/Kumari et al

«Это похоже на то, как космический вулкан извергается вновь после долгого затишья, только масштабы здесь таковы, что структуры простираются почти на миллион световых лет», — отметила одна из авторов открытия, астроном Шобхи Кумари.

J1007+3540 находится внутри массивного скопления галактик, заполненного чрезвычайно горячим газом. В большинстве галактик есть сверхмассивные черные дыры, однако немногие выбрасывают огромные струи намагниченной плазмы.

Ученые считают черную дыру J1007+3540 уникальной — она демонстрирует явные признаки множественных извержений, которые повторяются после длительных периодов затишья. При этом пока неясно, что вызывает такие впечатляющие «перезапуски».