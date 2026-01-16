Древняя черная дыра внезапно «пробудилась». ФОТО

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики J1007+3540 после 100 миллионов лет затишья внезапно «пробудилась» и возобновила выбросы джетов.
Пробуждение древнего гиганта зафиксировали с помощью высокочувствительных радиоинтерферометров LOFAR в Нидерландах и uGMRT в Индии, отмечается в статье исследователей, опубликованной Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
На полученных изображениях хорошо заметен яркий внутренний джет, который астрономы считают признаком недавнего пробуждения черной дыры. Вокруг него старая и потускневшая плазма, которая осталась от прежних выбросов.
«Это похоже на то, как космический вулкан извергается вновь после долгого затишья, только масштабы здесь таковы, что структуры простираются почти на миллион световых лет», — отметила одна из авторов открытия, астроном Шобхи Кумари.
J1007+3540 находится внутри массивного скопления галактик, заполненного чрезвычайно горячим газом. В большинстве галактик есть сверхмассивные черные дыры, однако немногие выбрасывают огромные струи намагниченной плазмы.
Ученые считают черную дыру J1007+3540 уникальной — она демонстрирует явные признаки множественных извержений, которые повторяются после длительных периодов затишья. При этом пока неясно, что вызывает такие впечатляющие «перезапуски».