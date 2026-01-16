НАВЕРХ
Почему детям опасно купание в проруби

«Аргументы и факты»
Крещение 2025
Фото: © Sibnet.ru

Организм дошкольного и младшего школьного возраста не готов к экстремальному температурному стрессу, поэтому купание детей в проруби на Крещение опасно, предупредила врач-педиатр Ксана Штернлихт.

Системы терморегуляции, иммунная, сердечно-сосудистая, нервная системы ребенка находятся в стадии развития и могут дать непредсказуемую реакцию на холод, уточнила эксперт в комментарии «Аргументам и фактам».

При погружении в воду ребенка может произойти холодовой шок: резкий спазм сосудов, нарушение дыхания, резкий подъем артериального давления, приводящие к потере сознания и остановке сердца.

Также резкое переохлаждение провоцирует обострение хронических заболеваний: возникновение приступов у детей с заболеваниями лор-органов, мочевыделительной системы, сердца, сосудов, нервной системы, бронхиальной астмы, сахарного диабета.

Эксперт отметил, что минимальный возраст для присоединения к обряду — 14-16 лет. При этом у подростка должен быть опыт постепенного закаливания — например, обливания холодной водой в течение нескольких месяцев.

