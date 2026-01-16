Почему на морозе краснеет нос

Красный нос на морозе — норма, это защитная реакция организма, чтобы в легкие не попал опасный холодный воздух, объяснили врачи в передаче «Жить здорово!» на Первом канале.

Холодный воздух может вызвать спазм бронхов, что затруднит дыхание. Также он иссушает защитную слизистую оболочку дыхательных путей, что делает ее более восприимчивой к вирусам и бактериям.

«В носу есть целое ветвление носовых раковин, чтобы воздух согрелся. Воздух согревается, увлажняется, и таким поступает в легкие», — описала процесс ведущая Елена Малышева.

Чтобы согреть слизистую на морозе, увеличивается кровоток в тканях носа, кровеносные сосуды в нем расширяются. Поэтому он становится красным.

Но у некоторых людей нос может стать красным из-за аллергической реакции на низкие температуры. Выработка гистамина приводит к покраснению, отеку и зуду.

