Кремль позитивно оценил сигналы из Европы о диалоге с Москвой

Кремль обратил внимание на сигналы из Италии, Франции и Германии о необходимости диалога с Россией и считает это позитивным изменением в политике Запада, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы отфиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима и даже из Берлина, как это ни покажется странным, в пользу того, что все-таки чтобы была стабильность в Европе, с русскими надо говорить. Это абсолютно корреспондируется с нашим видением», — цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, что «если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиций»

Представитель Кремля напомнил, что еще совсем недавно из европейских столиц доносились заявления, которые абсолютно исключали возможность какого-либо диалога с русскими и в которых говорилось только о необходимости сокрушительного поражения России.

Ранее стало известно, что призыв ряда европейских лидеров начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным привел к расколу в западной коалиции.