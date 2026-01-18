НАВЕРХ
Врач призвала не беспокоиться из-за лишнего веса после праздников

Источник:
Sibnet.ru
Умные весы
Фото: © Sibnet.ru

Лишние пара килограммов веса после праздников вовсе не означают увеличение жировых запасов организма, предупредила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Праздники закончились, а вес плюс один-два килограмма остался. Это жир? Хорошая новость: в большинстве случаев — нет», — написала в своем телеграм-канале Павлова.

Люди в среднем действительно набирают вес за праздники, но основная часть этого прироста — временная. «Это вода, гликоген и катализатор ЖКТ, а не прочная ткань», — пояснила врач.

Почему вырос вес:

  • много соленой пищи привели к задержке воды;
  • большие порции;
  • сбитый режим привел к временному изменению метаболизма.

По словам Павловой, чтобы набрать один килограмм жира, нужен устойчивый калорийный избыток в течение длительного времени, а не две недели праздников.

«Обычно при возвращении к обычному режиму часть веса уходит сама на одну-две недели», — отметила врач.

Жизнь #Здоровье
