Врач призвала не беспокоиться из-за лишнего веса после праздников

Лишние пара килограммов веса после праздников вовсе не означают увеличение жировых запасов организма, предупредила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Праздники закончились, а вес плюс один-два килограмма остался. Это жир? Хорошая новость: в большинстве случаев — нет», — написала в своем телеграм-канале Павлова.

Люди в среднем действительно набирают вес за праздники, но основная часть этого прироста — временная. «Это вода, гликоген и катализатор ЖКТ, а не прочная ткань», — пояснила врач.

Почему вырос вес:

много соленой пищи привели к задержке воды;

большие порции;

сбитый режим привел к временному изменению метаболизма.

По словам Павловой, чтобы набрать один килограмм жира, нужен устойчивый калорийный избыток в течение длительного времени, а не две недели праздников.

«Обычно при возвращении к обычному режиму часть веса уходит сама на одну-две недели», — отметила врач.