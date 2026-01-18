Врач призвала не беспокоиться из-за лишнего веса после праздников

Лишние пара килограммов веса после праздников вовсе не означают увеличение жировых запасов организма, предупредила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
«Праздники закончились, а вес плюс один-два килограмма остался. Это жир? Хорошая новость: в большинстве случаев — нет», — написала в своем телеграм-канале Павлова.
Люди в среднем действительно набирают вес за праздники, но основная часть этого прироста — временная. «Это вода, гликоген и катализатор ЖКТ, а не прочная ткань», — пояснила врач.
Почему вырос вес:
- много соленой пищи привели к задержке воды;
- большие порции;
- сбитый режим привел к временному изменению метаболизма.
По словам Павловой, чтобы набрать один килограмм жира, нужен устойчивый калорийный избыток в течение длительного времени, а не две недели праздников.
«Обычно при возвращении к обычному режиму часть веса уходит сама на одну-две недели», — отметила врач.