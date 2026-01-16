НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минфин начнет большую распродажу валюты и золота

Источник:
Sibnet.ru
302 0
Министерство финансов РФ
Фото: © пресс-служба ФНС

Минфин РФ с 16 января начнет распродажу валюты и золота по бюджетному правилу общим объемом 192,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства.

Операции будут проводиться для пополнения бюджета по 5 февраля 2026 года, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,8 миллиарда рублей, следует из сообщения.

Общая сумма продаж связана с тем, что по итогам декабря и января объем недополученных дополнительных нефтегазовых доходов России от прогнозов составит порядка 192 миллиардов рублей.

Бюджетное правило — это механизм перераспределения доходов в бюджет от продажи сырьевых ресурсов. Его главная цель — снизить зависимость госбюджета и курса рубля от колебаний цен на нефть.

Если бюджет получает в виде налогов от продажи нефти и газа меньше запланированного, недостачу восполняют за счет продажи валютных и других активов из Фонда национального благосостояния.

Еще по теме
Объемы кредитования в России упали на четверть
Платежные операции стали облагаться НДС
Цена на серебро впервые в истории превысила $91 за унцию
Прожиточный минимум пенсионера оценили в 16,3 тыс. рублей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Китай представил проект космического авианосца
Адам Кадыров пообещал выкрасть Зеленского
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
Танец Снегурочек в мини вызвал скандал в Нижнем Тагиле
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые котики в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
35
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
18
Международные резервы России установили рекорд
16
Глава Минобороны Британии заявил о желании «похитить» Путина
14
Трамп приказал составить план вторжения в Гренландию
14
США использовали «страшное секретное оружие» при захвате Мадуро