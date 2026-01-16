Минфин начнет большую распродажу валюты и золота

Минфин РФ с 16 января начнет распродажу валюты и золота по бюджетному правилу общим объемом 192,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства.

Операции будут проводиться для пополнения бюджета по 5 февраля 2026 года, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,8 миллиарда рублей, следует из сообщения.

Общая сумма продаж связана с тем, что по итогам декабря и января объем недополученных дополнительных нефтегазовых доходов России от прогнозов составит порядка 192 миллиардов рублей.

Бюджетное правило — это механизм перераспределения доходов в бюджет от продажи сырьевых ресурсов. Его главная цель — снизить зависимость госбюджета и курса рубля от колебаний цен на нефть.

Если бюджет получает в виде налогов от продажи нефти и газа меньше запланированного, недостачу восполняют за счет продажи валютных и других активов из Фонда национального благосостояния.