Линкоры ВМС США класса Trump оснастят мегаваттными лазерами

Перспективные линкоры класса Trump вооружат мощными лазерами, заявил штаба Военно-морских сил США адмирал Дэрил Кодл.

Основной задачей такого энергетического оружия станет отражения угроз, находящихся в зоне видимости, пишет The War Zone. Это позволит повысить боезапас кораблей и сосредоточить внимание на наступательных вооружениях.

По словам офицера, основная проблема использования лазерного оружия заключается в необходимости обеспечения требуемой мощности излучения при ограниченных габаритах энергоустановки и наведения на цель при сложных погодных и атмосферных условиях.

При этом их преимуществом является бесконечный боезапас. На линкорах класса Trump планируется устанавливать лазеры мощностью 300 и 600 киловатт, также обсуждается возможность установки мегаваттных лазеров.

Сейчас ВМС США уже размещают лазерные системы ODIN и HELIOS на эсминцах — HELIOS способен поражать дроны и малые суда, а ODIN применяется для ослепления оптики. Однако пока такое оружие носит экспериментальный характер.

Корабли класса Trump водоизмещением от 30 до 40 тысяч тонн станут центральным элементом масштабной программы военно-морского строительства под названием Golden Fleet («Золотой флот»). На первом этапе планируется строительство двух линкоров.