Назван самый полезный овощ

Sibnet.ru
Кресс-салат — дальний родственник капусты и редиса
Фото: Optograph / CC BY-SA 3.0

Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал рейтинг «суперпродуктов» среди фруктов и овощей. Абсолютным победителем с идеальной оценкой 100 баллов стал кресс-салат.

Кресс-салат — дальний родственник капусты и редиса, растение из семейства крестоцветных. Эксперты отметили, что кресс-салат исключительно богат витаминами, минералами и антиоксидантами в сочетании с минимальной калорийностью.

Всего 35 граммов кресс-салата обеспечивает полную дневную норму витамина К, необходимого для здоровья костей и свертывания крови, 17% витамина С, а также 6% суточной потребности в витамине А. Кроме того, овощ содержит антиоксиданты и полезные фитохимические соединения.

Второе место заняла пекинская капуста, у нее 91,99 балла. Она богата витаминами С и К, а также обеспечивает нам около 8% дневной нормы фолиевой кислоты, важной для восстановления ДНК и роста клеток.

На третьей позиции «суперпродуктов» мангольд — зелень свеклы, у нее 89,27 балла. Порция мангольда в 35 граммов содержит двойной дневной нормы витамина К и половину нормы витамина А.

Кресс-салат употребляют в составе различных салатов, используют как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Продукт также входит в состав некоторых супов, он гармонично сочетается с картофелем.

Жизнь #Еда
