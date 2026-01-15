НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз снизит потолок цен на российскую нефть

Источник:
Sibnet.ru
379 1
Нефтяной танкер
Фото: © Sibnet.ru

Потолок цен на нефть из России для Евросоюза с 1 февраля снизится до 44,1 доллара, следует из регламента Комиссии ЕС. Сейчас этот показатель составляет 47,6 доллара за баррель.

Страны G7, Австралия и ЕС с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

В ответ президент Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

ЕС с 3 сентября 2025 года снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель. Аналогичные меры приняли Британия, а впоследствии Швейцария, Канада, Новая Зеландия.

Еще по теме
Угольным компаниям в Кузбассе станет еще хуже
Дерипаска дал прогноз на 2026 год
Ирак отберет у России нефтяное месторождение и передаст США
Какая страна больше всего зависит от природных ресурсов
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Китай представил проект космического авианосца
Адам Кадыров пообещал выкрасть Зеленского
Какое слово в русском языке является самым популярным
Обсуждение (1)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые котики в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

карат11

Выжить на эти копейки нереально. Если учесть реальное повышение цен на всё, и на жкх в особенности.

qseft

"Оптимизировали" это как понять?Убрали что-ли роддома по малым городам?Я эту феню нынешних властей порой...

qseft

Мне нравятся ихние пафосы-"Отрицательный рост,подтоплено,хлопок", теперь вот "управляемое сжатие"(вместо...

колобок11

Не верьте ни кому! Наша экономика вперди планеты всей!