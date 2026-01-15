Евросоюз снизит потолок цен на российскую нефть

Потолок цен на нефть из России для Евросоюза с 1 февраля снизится до 44,1 доллара, следует из регламента Комиссии ЕС. Сейчас этот показатель составляет 47,6 доллара за баррель.

Страны G7, Австралия и ЕС с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

В ответ президент Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

ЕС с 3 сентября 2025 года снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель. Аналогичные меры приняли Британия, а впоследствии Швейцария, Канада, Новая Зеландия.