Европа отправила военных в Гренландию для защиты от США

Bild
Военно-транспортный самолет
Фото: Andrew Linnett / OGL v1.0

Первые военные из Европы прибыли в Гренландию на фоне заявлений президента Дональда Трампа о желании Вашингтона включить остров в состав США, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Накануне главы МИД Дании и Гренландии провели встречу с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Позицию Вашингтона по вопросу острова изменить не удалось.

«Всего через семь часов после безрезультатного окончания переговоров по Гренландии в Вашингтоне ночью в Гренландию прибыли первые военные из Европы», — рассказали изданию источники

По их словам, минувшей ночью в Нууке сел военно-транспортный самолет датской армии C-130 Hercules, на его борту были, в том числе военные из Франции. Еще один самолет должен прибыть с первыми 13 военными из Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Дании «убраться» из Гренландии.

