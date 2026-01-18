Реакция СССР на высадку американцев на Луну доказала, что миссия «Аполлон» не была сфальсифицирована, считает астрофизик из Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок.

«Существует множество доказательств того, что высадка на Луну действительно состоялась», — сказала The Telegraph Адерин-Покок. «Когда мы выводим спутники на орбиту Луны, мы можем разглядеть оставленные там предметы, например, флаги и тому подобное», — добавила Адерин-Покок.

Но, по ее словам, главный аргумент заключается в том, что Советский Союз не стал оспаривать высадку, несмотря на то, что СССР участвовал в лунной гонке и проиграл.

«Русские брали рубеж за рубежом: первое животное в космосе, первый человек в космосе. Поэтому, если бы американцы сфальсифицировали полет — а это было бы очевидно, —СССР бы не промолчал? Они бы не упустили возможности вывести на чистую воду», — пояснила Адерин-Покок.

Она отметила, что СССР отслеживал запуски, и у него на руках были бы доказательства, чтобы заявить: «Смотрите, люди, это все фальшивка».