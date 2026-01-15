НАВЕРХ
Объемы кредитования в России упали на четверть

Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Объем розничного кредитования в России в 2025 году составил 9,9 триллиона рублей, что на 25% ниже результата 2024 года и самый низкий показатель за последние шесть лет, следует из данных Frank RG.

Восстановление розничного кредитного рынка проходит неравномерно. Основным драйвером розничного кредитного рынка остается ипотечный сегмент. Объем выдачи ипотечных кредитов в декабре 2025 года достиг 800 миллиардов рублей — почти в три раза выше показателя предшествующего года и лучший результат для этого месяца за все время наблюдений (с 2013 года), приводит «Коммерсантъ» данные Frank RG.

В декабре 2025 года объем выдачи автокредитов составил 158 миллиардов рублей, провалившись на 10% по сравнению с ноябрем. Но по сравнению с декабрем 2024 года объем вырос на 38% и в целом стал лучшим для этого периода с 2013 года. За год выдачи автокредитов превысили 1,71 триллиона рублей, на 25% уступив показателю рекордного 2024 года. Но это стало вторым результатом в истории рынка.

Международные резервы России установили рекорд

При этом сегмент кредитов наличными пока никак не отойдет от «заморозки». Объем выдачи за минувший месяц лишь немного превысил 341 миллиард рублей. Это результат на 4% выше показателя ноября. А общие выдачи за минувший год составили 3,5 триллиона рублей, что на 39% ниже, чем в 2024 году, и является худшим результатом с 2017 год.

