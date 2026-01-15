Объем розничного кредитования в России в 2025 году составил 9,9 триллиона рублей, что на 25% ниже результата 2024 года и самый низкий показатель за последние шесть лет, следует из данных Frank RG.

Восстановление розничного кредитного рынка проходит неравномерно. Основным драйвером розничного кредитного рынка остается ипотечный сегмент. Объем выдачи ипотечных кредитов в декабре 2025 года достиг 800 миллиардов рублей — почти в три раза выше показателя предшествующего года и лучший результат для этого месяца за все время наблюдений (с 2013 года), приводит «Коммерсантъ» данные Frank RG.

В декабре 2025 года объем выдачи автокредитов составил 158 миллиардов рублей, провалившись на 10% по сравнению с ноябрем. Но по сравнению с декабрем 2024 года объем вырос на 38% и в целом стал лучшим для этого периода с 2013 года. За год выдачи автокредитов превысили 1,71 триллиона рублей, на 25% уступив показателю рекордного 2024 года. Но это стало вторым результатом в истории рынка.

При этом сегмент кредитов наличными пока никак не отойдет от «заморозки». Объем выдачи за минувший месяц лишь немного превысил 341 миллиард рублей. Это результат на 4% выше показателя ноября. А общие выдачи за минувший год составили 3,5 триллиона рублей, что на 39% ниже, чем в 2024 году, и является худшим результатом с 2017 год.