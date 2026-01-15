НАВЕРХ
Герасимов рассказал о наступлении российских войск

Вооруженные силы России успешно продвигаются на всех участках в зоне специальной военной операции, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе проверки группировки «Центр» на Днепропетровском направлении.

«За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории», — сказал Герасимов. «Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях», — отметил глава Генштаба.

Группировка «Центр» уничтожает противника в Константиновке в ДНР и развивает наступление после взятия Красноармейска и Димитрова. Подразделения группировки «Юг» продвигаются к Славянску.

Группировка «Восток» после освобождения Гуляйполя наступает в Запорожской области и расширяет зону безопасности в Днепропетровской, а подразделения «Днепра» продвигаются в направлении Запорожья.

Группировка «Запад» завершает освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Пресечены все попытки ВСУ контратаковать в Купянске, подчеркнул Герасимов.

В то же время, по словам начальника Генштаба ВС РФ, группировка «Север» расширяет зону безопасности в Харьковской и Сумской областях. В последней с начала января освободили два села — Грабовское и Комаровку.

Тема: Военная операция на Украине
