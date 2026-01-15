Сотрудники роддома с девятью умершими младенцами оказались здоровы

Обследование медицинских работников роддома №1 в Новокузнецке, где на новогодних каникулах умерли девять младенцев, не выявило у них инфекций, сообщила пресс-служба Минздрава Кузбасса. Ранее закрытие учреждения объясняли превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией.

В роддоме №1 сейчас проводится санитарная обработка, по итогам которой оценят его санитарно-эпидемиологическое состояние. Беременных и рожениц перенаправляют в другие учреждения региона.

«Состояние новорожденных, находившихся на стационарном лечении в отделении реанимации в связи с недоношенностью и, следственно, низкой массой тела, мониторируется в круглосуточном режиме, тактика их ведения согласована со специалистами профильных федеральных центров Минздрава России. Организован постоянный контакт с родителями», — говорится в сообщении Минздрава Кузбасса.

Все выписанные из стационара дети и женщины находятся на динамическом амбулаторном наблюдении по месту жительства в удовлетворительном состоянии, признаки инфекционных заболеваний у них отсутствуют.

Новокузнецкая ГКБ №1 сообщила о временной приостановке госпитализации в акушерский стационар №1 12 января после сообщений об этом в СМИ. Тогда же появилась информация о массовой смерти младенцев. Также были данные о больных медработниках.

Во вторник, 13 января, правоохранительные органы сообщили о смерти девяти малышей. Возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. Задержаны главврач больницы и и.о. завотделением реанимации новорожденных.