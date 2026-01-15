НАВЕРХ
Певца Хулио Иглесиаса обвинили в секс-насилии

Источник:
Sibnet.ru
259 1
Хулио Иглесиас
Фото: Alejandro Vilar / CC0

Две женщины обвинили певца Хулио Иглесиаса в сексуализированных домогательствах и насилии. По их словам, все произошло в 2021 году, когда мужчине было 77 лет.

Две бывшие сотрудницы Иглесиаса рассказали о домогательствах певца в расследовании elDiario.es и Univision Noticias, которое шло несколько лет. Лаура была физиотерапевтом, а Ребекка — домашней прислугой в резиденциях Иглесиаса в Доминиканской Республике и на Багамах (имена женщин изменены).

Лаура утверждает, что Иглесиас целовал ее и прикасался к ее груди против ее воли, сжимая соски до боли. Ребекка заявила, что певец часто вызывал ее в свою комнату после работы для сексуальных контактов без ее согласия.

«Он использовал меня почти каждую ночь. Я чувствовала себя объектом, рабыней», — сказала она.

Расследование изданий завершилось подачей жалобы юристами организации Women's Link Worldwide в Национальный суд Испании.

Хулио Иглесиас — самый коммерчески успешный испаноязычный исполнитель, продавший более 300 миллионов пластинок. Отец певца Энрике Иглесиаса. Официально дважды женат, у певца восемь детей.

