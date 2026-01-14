Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера

Межзвездный объект 3I/ATLAS 17 марта сблизится со спутником Юпитера Евфеме на минимальное расстояние, оно составит 30,46 миллиона километров, соответствующие расчеты обнародовал профессор Гарвардского Университета Авраам Леб.

За день до этого 3I/ATLAS пройдет на расстоянии 53,445 миллиона километров от Юпитера. Данная цифра довольно точно соответствует так называемой сфере Хилла — расстоянию, на котором притяжение планеты превышает притяжение Солнца.

Леб отмечал, что именно на таком расстоянии должен находиться космический корабль, намеревающийся запустить аппараты, которые должны в дальнейшем должны остаться на орбите планеты.

Астроном первым выдвинул теорию искусственного происхождения 3I/ATLAS. Он предполагает, что объект представляет собой замаскированный автоматический звездолет-разведчик. При этом NASA объявило его кометой внесолнечного происхождения, прибывшей из глубокого космоса.

3I/ATLAS был открыт в июле 2025 года. Объект за несколько месяцев объект совершил серию близких пролетов мимо почти всех значимых планет Солнечной системы — Марса (3 октября), Меркурия (8 октября), Венеры (3 ноября), Земли (19 декабря).

Евфеме — спутник Юпитера, открытый в 2003 году, его диаметр составляет около двух километров. Предположительно, он состоит из силикатных пород и совершает полный оборот вокруг самой крупной планеты Солнечной системы за 583 дня.