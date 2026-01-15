НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе стартует в России

Источник:
Sibnet.ru
305 0
Тимоти Шаламе в фильме «Марти Великолепный»
Фото: © Central Pictures

Спортивное драмеди «Марти Великолепный» Джоша Сэфди, за роль в котором Тимоти Шаламе получил «Золотой глобус», выходит в прокат в российских кинотеатрах в четверг, 15 января.

«Марти Великолепный» — спортивный антибайопик о проныре Марти Маузере, более всего в жизни мечтающем прославиться как лучший игрок в настольный теннис. Фильм основан на биографии Марти Райсмана, игрока в пинг-понг из Нью-Йорка.

Главную роль сыграл Тимоти Шаламе. За нее он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле».

Также в ролях Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Абель Феррара, Геза Рёриг, бизнесмен Кевин О'Лири и рэпер Tyler the Creator.

Критики называют «Марти Великолепного» смесью «Поймай меня, если сможешь» и «Неограненных алмазов».

Еще по теме
Леонардо Ди Каприо пришел на «Золотой глобус» с мамой
Объявлены победители «Золотого глобуса»
«Чебурашка 2» заработал больше «Буратино» и «Простоквашино» в 2,5 раза
«Чебурашка 2» стал вторым в списке самых кассовых в России
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Китай представил проект космического авианосца
Мэр Львова назвал «ужасными» последствия удара «Орешником»
Обсуждение (0)
Топ комментариев

карат11

Выжить на эти копейки нереально. Если учесть реальное повышение цен на всё, и на жкх в особенности.

qseft

"Оптимизировали" это как понять?Убрали что-ли роддома по малым городам?Я эту феню нынешних властей порой...

колобок11

Не верьте ни кому! Наша экономика вперди планеты всей!

qseft

Мне нравятся ихние пафосы-"Отрицательный рост,подтоплено,хлопок", теперь вот "управляемое сжатие"(вместо...