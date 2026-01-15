Фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе стартует в России

Спортивное драмеди «Марти Великолепный» Джоша Сэфди, за роль в котором Тимоти Шаламе получил «Золотой глобус», выходит в прокат в российских кинотеатрах в четверг, 15 января.

«Марти Великолепный» — спортивный антибайопик о проныре Марти Маузере, более всего в жизни мечтающем прославиться как лучший игрок в настольный теннис. Фильм основан на биографии Марти Райсмана, игрока в пинг-понг из Нью-Йорка.

Главную роль сыграл Тимоти Шаламе. За нее он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в комедии или мюзикле».

Также в ролях Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Абель Феррара, Геза Рёриг, бизнесмен Кевин О'Лири и рэпер Tyler the Creator.

Критики называют «Марти Великолепного» смесью «Поймай меня, если сможешь» и «Неограненных алмазов».