Цена на серебро впервые в истории превысила $91 за унцию

Биржевые цены на серебро достигли нового исторического максимума 91,37 доллара за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex.

Котировки фьючерсов на серебро c поставкой в марте на бирже Comex подскочили на 5,83%, их цена на пике достигла 91,37 доллара за тройскую унцию, приводит РБК данные торгов. Отметку 91 доллар цена драгоценного металла превысила впервые в истории.

Драгметалл активно растет четвертый день подряд, за это время подорожав на 21,6%. Участники рынка скупают серебро на фоне неопределенности, вызванной противостоянием президента США Дональда Трампа и главы ФРС Джерома Пауэлла и продолжающимися беспорядками в Иране, считают эксперты.

Поддержку рынку серебра также оказали ожидания дальнейшего снижения процентных ставок ФРС в этом году после публикации данных по инфляции в США. В декабре годовой индекс потребительских цен в стране остался на уровне 2,7%.