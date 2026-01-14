Объявлены первые подозреваемые в гибели младенцев в Новокузнецке

Главврач и завотделением реанимации новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы №1 задержаны по делу о гибели девяти младенцев в роддоме №1, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года», — сказала Петренко.

В зависимости от роли каждого врачи подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, до четырех лет лишения свободы) и частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, до семи лет лишения свободы).

Дела расследует центральный аппарат СК.