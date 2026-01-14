НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Объявлены первые подозреваемые в гибели младенцев в Новокузнецке

Источник:
Sibnet.ru
601 0
Главврач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 при задержании
Фото: © СК РФ

Главврач и завотделением реанимации новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы №1 задержаны по делу о гибели девяти младенцев в роддоме №1, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года», — сказала Петренко.

В зависимости от роли каждого врачи подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, до четырех лет лишения свободы) и частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, до семи лет лишения свободы).

Дела расследует центральный аппарат СК.

Еще по теме
Мизулина присоединилась к критике министра после трагедии с младенцами
Дело о смерти младенцев в Кузбассе забрал центральный аппарат СК
Сразу девять: почему в кузбасском роддоме умирают младенцы
Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка за новогодние праздники
смотреть все
ЧП #Происшествия #Громкое дело #Кузбасс
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Китай представил проект космического авианосца
Мэр Львова назвал «ужасными» последствия удара «Орешником»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Топ комментариев

volmen

"Страшное секретное оружие" Как и вовсе века - предательство.

rumatam

очередной блеф, а как же Мадуро и его жена не пострадавшие, сказки и оправдание своего предательства......

qseft

"Оптимизировали" это как понять?Убрали что-ли роддома по малым городам?Я эту феню нынешних властей порой...

колобок11

Не верьте ни кому! Наша экономика вперди планеты всей!