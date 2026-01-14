НАВЕРХ
Трамп пригрозил премьеру Гренландии за желание остаться в Дании

Источник:
РИА Новости
Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Большая проблема ждет премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена за желание оставить остров в составе Дании, заявил президент США Дональд Трамп.

Накануне Нильсен сообщил, что Гренландия не хочет, чтобы Соединенные Штаты овладели островом или имели контроль над ним.

«Что ж, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», — приводит ТАСС заявление Трампа.

Гренландия (самый большой остров на Земле) входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления.

Трамп не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Он даже допустил применение военной силы для этого.

Политика #Мир
Обсуждение (1)
Трамп пригрозил премьеру Гренландии за желание остаться в Дании
Топ комментариев

volmen

"Страшное секретное оружие" Как и вовсе века - предательство.

se 34

НАТО что с лицом🤣, на вас нападает член НАТО а не те кем вас всю жизнь пугали, как же это смешно

qseft

"Оптимизировали" это как понять?Убрали что-ли роддома по малым городам?Я эту феню нынешних властей порой...

rumatam

очередной блеф, а как же Мадуро и его жена не пострадавшие, сказки и оправдание своего предательства......