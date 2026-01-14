Трамп пригрозил премьеру Гренландии за желание остаться в Дании

Большая проблема ждет премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена за желание оставить остров в составе Дании, заявил президент США Дональд Трамп.

Накануне Нильсен сообщил, что Гренландия не хочет, чтобы Соединенные Штаты овладели островом или имели контроль над ним.

«Что ж, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», — приводит ТАСС заявление Трампа.

Гренландия (самый большой остров на Земле) входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления.

Трамп не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Он даже допустил применение военной силы для этого.