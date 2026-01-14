Бракованная лошадка стала хитом продаж в Китае

Плюшевая красная лошадка, которой по ошибке пришили улыбку «вверх ногами», неожиданно стала очень популярна в Китае, производящая их фабрика с трудом справляется с запросом, сообщила директор магазина игрушек Чжан Хоцин.

Покупательница приобрела двух лошадок-талисманов и заметила, что одна улыбается, а у другой рот пришит вверх ногами, из-за чего игрушка выгладит грустной и беспомощной — она поделилась историей в соцсетах, и пост стал вирусным. Все захотели такую же лошадку.

Грустная лошадка появилась из-за ошибки рабочего, рассказала агентству Xinhua директор магазина плюшевых игрушек Happy Sister Чжан Хоцин. Сейчас фабрика в Иу производит до 15 тысяч штук в день вместо 400 и с трудом справляется со спросом.

По словам предпринимателя, она уже получила заказы из-за рубежа, в том числе из России и Южной Африки. Она пообещала, что цена лошадок не повысится и останется на уровне 25 юаней (около 282 рублей).

Игрушку назвали «Кукума», что переводится как плачущая лошадка. Ее можно приобрести как отдельно, так и в паре с оригинальной улыбающейся лошадью — «Сяосяома».

Год Красной Огненной Лошади по традиционному китайскому календарю наступит 17 февраля 2026 года.