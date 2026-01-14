НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп показал средний палец толпе

Источник:
Sibnet.ru
451 0
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House 

Президент США Дональд Трамп выругался и показал средний палец в ответ на критику в свой адрес во время визита на автомобильный завод Ford.

На видео, опубликованном TMZ, слышен выкрик из толпы «защитник педофилов». В ответ Трамп произнес фразу, которую издание определило как «Пошел ты *****», а затем показал неприличный жест.

«Какой-то безумец в ярости дико выкрикивал ругательства, и президент дал адекватный и недвусмысленный ответ», — сказал TMZ директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг.

По версии издания, кричавший намекал на «дело Эпштейна» и связь финансиста с 47-м президентом США.

Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна, обвиненного в 2019 году в торговле людьми и вовлечении их в проституцию. Он покончил с собой в камере, не дожидаясь решения суда. В СМИ обсуждались его связи с такими людьми как Эндрю, герцог Йоркский, президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, миллиардеры Илон Маск и Билл Гейтс, другими известными личностями.

Еще по теме
Трамп пригрозил премьеру Гренландии за желание остаться в Дании
Гренландия, Куба или Иран: кто станет следующей целью Трампа
Небензя заявил, что Россия военным путем приведет Зеленского в чувство
Медведев посоветовал Трампу поспешить с захватом Гренландии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Мэр Львова назвал «ужасными» последствия удара «Орешником»
Адам Кадыров пообещал выкрасть Зеленского
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Топ комментариев

volmen

"Страшное секретное оружие" Как и вовсе века - предательство.

se 34

НАТО что с лицом🤣, на вас нападает член НАТО а не те кем вас всю жизнь пугали, как же это смешно

qseft

"Оптимизировали" это как понять?Убрали что-ли роддома по малым городам?Я эту феню нынешних властей порой...

rumatam

очередной блеф, а как же Мадуро и его жена не пострадавшие, сказки и оправдание своего предательства......