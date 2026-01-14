Трамп показал средний палец толпе

Президент США Дональд Трамп выругался и показал средний палец в ответ на критику в свой адрес во время визита на автомобильный завод Ford.

На видео, опубликованном TMZ, слышен выкрик из толпы «защитник педофилов». В ответ Трамп произнес фразу, которую издание определило как «Пошел ты *****», а затем показал неприличный жест.

«Какой-то безумец в ярости дико выкрикивал ругательства, и президент дал адекватный и недвусмысленный ответ», — сказал TMZ директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг.

По версии издания, кричавший намекал на «дело Эпштейна» и связь финансиста с 47-м президентом США.

Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна, обвиненного в 2019 году в торговле людьми и вовлечении их в проституцию. Он покончил с собой в камере, не дожидаясь решения суда. В СМИ обсуждались его связи с такими людьми как Эндрю, герцог Йоркский, президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, миллиардеры Илон Маск и Билл Гейтс, другими известными личностями.