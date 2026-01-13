НАВЕРХ
Роддома Кузбасса проверят после массовой гибели младенцев

Источник:
Sibnet.ru
Новорожденные
Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса проверят после смерти девяти младенцев в роддоме №1 Новокузнецка, сообщил губернатор Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Провести проверку он поручил министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову. Все роддома и перинатальные центры, по словам губернатора, должны быть готовы «к самым сложным случаям».

Кроме того, 14 января в Кузбасс прибудет группа федеральных специалистов для оценки работы службы родовспоможения. «Потеря ребенка — невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась», — подчеркнул губернатор.

Девять новорожденных скончались в акушерском стационаре №1 НГКБ №1 имени Курбатова с начала 2026 года. Роддом прекратил прием рожениц и был закрыт на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией».

Главврача ГКБ №1 Виталия Хераскова отстранили от должности на время проверки. СК по факту смерти детей завел уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. Прокуратура и Росздравнадзор проводят проверки.

Почему в кузбасском роддоме умирают младенцы
ЧП #Громкое дело #Кузбасс
