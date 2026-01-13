«Госуслуги» запустили сервис проверки такси

Сервис проверки такси запустил на портале «Госуслуг», сообщила пресс-служба Минцифры. Он предоставляет информацию как о самом транспортном средстве, так и о компании-перевозчике.

Есть два варианта проверки. Первый способ предполагает использование функции «Госкан» в приложении «Госуслуги». С ее помощью можно отсканировать QR-код, размещенный в салоне автомобиля.

Также можно воспользоваться отдельным сервисом «Проверка легкового такси на законность» на портале и вручную ввести государственный номер автомобиля и регион его регистрации. Найти данную услугу пользователям поможет виртуальный помощник «Робот Макс».

Данные подтягиваются из системы Минтранса «Такси», где содержится информация о разрешениях и зарегистрированных автомобилях. Сервис призван повысить безопасность поездок и сократить число нелегальных перевозчиков.