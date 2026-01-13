Самозанятые получили право на оплачиваемые больничные

Самозанятые с 2026 года получили возможность ежемесячно уплачивать взносы в Социальный фонд России для получения пособия по временной нетрудоспособности в случае болезни.

Для того чтобы самозанятые смогли получать больничные, им необходимо будет заключить договор с Социальным фондом России. Сделать это можно будет через приложение «Мой налог» или «Госуслуги», объяснил портал «Мои финансы».

Затем ежемесячно нужно будет делать взносы: или 1 344 рубля, или 1 920 рублей. В первом случае размер страховой суммы составит 35 тысяч рублей, во втором – 50 тысяч рублей.

Через шесть месяцев регулярной уплаты взносов у самозанятого возникнет право на получение оплачиваемого больничного. Причем во время болезни, подтвержденной больничным листом, взносы можно не платить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как стать самозанятым?

Если самозанятый средства в СФР переводил, но пособия не получал, то платеж будет уменьшен: после 18 месяцев — на 10%, после 24 месяцев — на 30%.

Самозанятые, добровольно уплачивающие страховые взносы, смогут получать оплачиваемый больничный в тех же случаях, что и наемные работники.