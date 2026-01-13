НАВЕРХ
Самозанятые получили право на оплачиваемые больничные

Источник:
Sibnet.ru
Вакцинация
Фото: © Sibnet.ru

Самозанятые с 2026 года получили возможность ежемесячно уплачивать взносы в Социальный фонд России для получения пособия по временной нетрудоспособности в случае болезни.

Для того чтобы самозанятые смогли получать больничные, им необходимо будет заключить договор с Социальным фондом России. Сделать это можно будет через приложение «Мой налог» или «Госуслуги», объяснил портал «Мои финансы».

Затем ежемесячно нужно будет делать взносы: или 1 344 рубля, или 1 920 рублей. В первом случае размер страховой суммы составит 35 тысяч рублей, во втором – 50 тысяч рублей.

Через шесть месяцев регулярной уплаты взносов у самозанятого возникнет право на получение оплачиваемого больничного. Причем во время болезни, подтвержденной больничным листом, взносы можно не платить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак стать самозанятым?

Если самозанятый средства в СФР переводил, но пособия не получал, то платеж будет уменьшен: после 18 месяцев — на 10%, после 24 месяцев — на 30%.

Самозанятые, добровольно уплачивающие страховые взносы, смогут получать оплачиваемый больничный в тех же случаях, что и наемные работники.

Uynachalnica

Героя уже за похищение присвоили?

Egorka72

Ещё один "похититель"😄И главное, сразу отмазку приготовил....

se 34

НАТО что с лицом🤣, на вас нападает член НАТО а не те кем вас всю жизнь пугали, как же это смешно

volmen

"Страшное секретное оружие" Как и вовсе века - предательство.