Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка за новогодние праздники

Девять младенцев умерли за новогодние праздники в Новокузнецком роддоме №1, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

Сообщения о смерти, по разным данным, от шести до девяти младенцев в январе 2026 года в Новокузнецком роддоме №1 появились в СМИ.

СК начал проверку информации, а позже подтвердил, что в медучреждении скончались девять новорожденных детей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ, наказание до четырех лет лишения свободы) и халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ, наказание до семи лет лишения свободы).

Главврач новокузнецкой больницы Виталий Херасков временно отстранен от должности, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.