НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка за новогодние праздники

Источник:
Sibnet.ru
305 3
Новокузнецкий роддом №1
Фото: © Яндекс.Карты

Девять младенцев умерли за новогодние праздники в Новокузнецком роддоме №1, возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

Сообщения о смерти, по разным данным, от шести до девяти младенцев в январе 2026 года в Новокузнецком роддоме №1 появились в СМИ.

СК начал проверку информации, а позже подтвердил, что в медучреждении скончались девять новорожденных детей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ, наказание до четырех лет лишения свободы) и халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ, наказание до семи лет лишения свободы).

Главврач новокузнецкой больницы Виталий Херасков временно отстранен от должности, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Еще по теме
Работавший в любую погоду подъемник «Фристайл» сгорел в Шерегеше
Следствие не допросило жену и сына пропавшего Усольцева
Известный бар в Шерегеше остановил работу после ряда отравлений
Полмиллиона жителей Белгородской области остались без света и тепла
смотреть все
ЧП #Происшествия #Кузбасс
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Ирак отберет у России нефтяное месторождение и передаст США
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

Uynachalnica

Героя уже за похищение присвоили?

Egorka72

Ещё один "похититель"😄И главное, сразу отмазку приготовил....

volmen

"Страшное секретное оружие" Как и вовсе века - предательство.

se 34

НАТО что с лицом🤣, на вас нападает член НАТО а не те кем вас всю жизнь пугали, как же это смешно