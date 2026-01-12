Организованную структуру нашли на объекте 3I/ATLAS

NASA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнение существующие модели поведения комет. Исследователи увидели в поведении космического гостя «организованную структуру».

«То, что сначала кажется тусклым межзвездным пришельцем, внезапно оказывается организованной структурой, обращенной к Солнцу», — отметили астрономы из сообщества All Day Astronomy в соцсети X.

Новые данные противоречат предположениям, заложенным в многолетние модели комет, отмечают эксперты. Дело в том, что самая мощная струя 3I/ATLAS протяженностью порядка 300 тысяч километров по-прежнему направлена прямо на Солнце.

Структура гигантского выброса является согласованной, стабильной и повторяется в ходе наблюдений, ранее кометы никогда не демонстрировали подобного. При этом объект уже удалился от Солнца и значительно снизил светимость.

По официальной версии 3I/ATLAS — комета из другой звездной системы. Предположительно, она самая старая из когда-либо наблюдавшихся, на три миллиарда лет старше Солнца, аномалия может быть связана с возрастом.

Межзвездный объект 3I/ATLAS был замечен астрономами 1 июля 2025 года. 19 декабря 2025 года «пришелец» прошел ближайшую к Земле точку на расстоянии примерно 268 миллионов километров, после чего взял курс на Юпитер.