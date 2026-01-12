Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция «Судного дня», вышла в эфир впервые после новогодних праздник, следует из сообщения в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

Радиостанция передала загадочное слово «Нутошато» вместе с набором кодовых цифр и букв. В прошлом году УВБ-76 передала 357 сообщений, следует из статистики канала. Самыми активными днями были 12 февраля (25 сообщений) и 25 июня (24 сообщения).

УВБ-76 — российская коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году, ее связывают с военными. Большую часть времени она транслирует монотонные и гудящие звуки, поэтому иногда называют «жужжалкой».

Время от времени на волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые кажутся бессмысленными. Западные СМИ считают, что она подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара.