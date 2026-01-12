Приставы открыли дело по выселению Долиной из квартиры

Судебные приставы открыли исполнительное производство по выселению певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, сообщила адвокат артистки Мария Пухова.

«Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства», — сказала Пухова ТАСС.

По словам адвоката певицы, та готова была освободить жилье добровольно еще с 5 января.

Полина Лурье купила у Долиной квартиру за 112 миллионов рублей летом 2024 года. Позже певица заявила, что не собиралась продавать жилье, а стала жертвой мошенников. Долина подала в суд с требованием признать сделку недействительной.

Певица выиграла дело в судах нескольких инстанций, включая Кассационный. При этом покупательнице отказали в возврате денег. Лурье обратилась в Верховный суд, который признал право собственности на квартиру за ней.

Лурье просила Долину выехать до 30 декабря 2025 года, но та отказалась. Следующей датой стало 5 января, а затем 9 января. Сейчас Долина находится за пределами России.