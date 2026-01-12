НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Роскомнадзор отказался разблокировать Roblox

Источник:
Sibnet.ru
420 2
Roblox
Фото: EOMG4

Роскомнадзор пока не видит оснований для возобновления работы платформы Roblox в России, сообщила пресс-служба ведомства.

Регулятор ограничил доступ к Roblox в начале декабря. Причиной блокировки стал неподобающий контент в игровом пространстве, способный негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей.

Создатели игровой платформы заявили, что готовы сотрудничать с Роскомнадзором для восстановления доступа к игре в России. Они обратились к регулятору и сообщили, что готовы удалить «деструктивную и опасную информацию».

На сегодня разработчики Roblox убрали возможность общения для учетных записей, которые зарегистрированы в российском регионе. Кроме этого, платформа готова на пересмотр процессов модерации контента.

Roblox — одна из крупнейших в мире игровых онлайн-платформ с преимущественно детской аудиторией, в 2024 году число ее пользователей из России оценивалось в 24 миллиона.

Еще по теме
Roblox ввела обязательное подтверждение возраста
Roblox отключил функции общения для российских пользователей
Roblox согласился исполнить требования для снятия блокировки
Роскомнадзор опроверг блокировку Minecraft
смотреть все
Игры #Онлайн-игры
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Обсуждение (2)
Картина дня
Трамп назвал себя единственным козырем Зеленского
Названы самые дорогие путешествия по России
Первый полет Су‑75 наметили на 2026 год
Организованную структуру нашли на объекте 3I/ATLAS
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
42
Украинским танкистам перед атакой заварили люки
34
Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России
30
США атаковали российский нефтяной танкер
23
Медведев сравнил удар «Орешника» с уколом галоперидола
22
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева