Роскомнадзор отказался разблокировать Roblox

Роскомнадзор пока не видит оснований для возобновления работы платформы Roblox в России, сообщила пресс-служба ведомства.

Регулятор ограничил доступ к Roblox в начале декабря. Причиной блокировки стал неподобающий контент в игровом пространстве, способный негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей.

Создатели игровой платформы заявили, что готовы сотрудничать с Роскомнадзором для восстановления доступа к игре в России. Они обратились к регулятору и сообщили, что готовы удалить «деструктивную и опасную информацию».

На сегодня разработчики Roblox убрали возможность общения для учетных записей, которые зарегистрированы в российском регионе. Кроме этого, платформа готова на пересмотр процессов модерации контента.

Roblox — одна из крупнейших в мире игровых онлайн-платформ с преимущественно детской аудиторией, в 2024 году число ее пользователей из России оценивалось в 24 миллиона.