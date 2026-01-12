НАВЕРХ
Как справиться с постпраздничной депрессией

ТАСС
Офис
Фото: © Sibnet.ru

Люди после новогодних праздников должны переключить эмоции, чтобы снизить тревожность, посоветовала доцент Московского института психоанализа Татьяна Попова.

«Есть хороший ритуал, который часто усваивают мои клиенты. Я призываю позвать на помощь свое творческое "я" и представить место, где тебе очень хорошо, или пространство, где комфортно, или вид деятельности, от которого ты получаешь удовольствие», — сказала Попова в интервью ТАСС.

По ее словам, если дать себе несколько минут, чтобы окунуться в это, мозг начинает работать удивительным образом. После выбора места рекомендуется установить глубокое дыхание и почувствовать свое тело.

«Даем себе возможность быть собой, подышав и представив что-то приятное — пространство, явление (например, ветку сакуры с падающими от легкого ветра лепестками, теплое солнце, море) или деятельность, от которой получаем удовольствие — и погружаемся в это, а потом говорим себе: ну все, пойдем в счастливый день», — отметила психолог.

Иммунитет и настроение: ошибки зимнего питания

Она порекомендовала искать маленькие удовольствия, которые помогут стабилизировать стрессовое состояние: укутаться и пять минут посмотреть на снег за окном, поймать и рассмотреть снежинку.

Попова призвала россиян позаботиться о своих чувствах, в том числе после праздников: запланировать просмотр любимого фильма вечером, чтение новой книги, поход в кино, на концерт или в музей на выходных.

Также в проживании негативных эмоций помогает творчество — пение, танцы, рисование, заключила психолог.

Наука #Психо #Здоровье
Обсуждение (1)
