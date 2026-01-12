«Чебурашка 2» заработал больше «Буратино» и «Простоквашино» в 2,5 раза

Фильмы «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино», вышедшие в прокат 1 января, на новогодних каникулах заработали 7,9 миллиарда рублей, следует из данных ЕАИС Государственного Фонда кино. При этом касса «Чебурашки 2» в 2,5 раза выше, чем у конкурентов.

«Чебурашка 2» за новогодние каникулы заработал 4,9 миллиарда рублей. Фильм уже стал вторым в списке самых кассовых в России и может выбиться в лидеры. Сейчас первое место занимает его предшественник — первый «Чебурашка» заработал 6,7 миллиарда рублей.

Сборы «Буратино» и «Простоквашино» превысили 2 миллиарда рублей у каждого.

«Чебурашку 2» посмотрели более 9 миллионов зрителей, «Простоквашино» — 4,1 миллиона, «Буратино» — 3,9 миллиона. Однако у «Чебурашки 2» было в 1,5 раза больше сеансов.