Тренер «Сибири» назвал ключевой момент в проигранном «Трактору» матче

Хоккеисты
Фото: © ХК «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» в гостях проиграла челябинскому «Трактору» со счетом 4:1.

У «Трактора» забили Андрей Светлаков (9-я и 35-я минуты), Виталий Кравцов (54) и Василий Глотов (59). У «Сибири» отличился Даниил Валитов (32).

«У нас второй период был неплохой, забей еще гол, игра была бы другая. Ключевой момент — когда пропустили вторую шайбу, и большинство сегодня не сработало у нас», — прокомментировал и.о. главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков на послематчевой пресс-конференции.

«Сибирь» расположилась на девятом месте в Восточной конференции, у клуба 39 очков в 45 играх.


Спорт #Хоккей #Новосибирск
